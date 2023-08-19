Sıber şube

Hıcbırswy bilmene gerek yok yazılımcı aramıyorlar merak etme oraya gidince ogrwmırsın herseyı hayırlı olsun kimse vazgeçilmez degil yada yeri doldurulamaz degil oralara nasıl secim oluyor bilmiyorum kimse bizi hıcbır subeden cagırma Dı :)

Hıcbırswy bilmene gerek yok yazılımcı aramıyorlar merak etme oraya gidince ogrwmırsın herseyı hayırlı olsun kimse vazgeçilmez degil yada yeri doldurulamaz degil oralara nasıl secim oluyor bilmiyorum kimse bizi hıcbır subeden cagırma Dı :)