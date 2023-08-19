Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ağustos 2023 13:58
Sıber şube

Siber şubeye geçmek için sadece bilgisayar bilmek yetiyormu


xLmx
Memur
19 Ağustos 2023 13:59
Google kullanabilmen yeterli

dertsızolmaz
19 Ağustos 2023 14:51
Hıcbırswy bilmene gerek yok yazılımcı aramıyorlar merak etme oraya gidince ogrwmırsın herseyı hayırlı olsun kimse vazgeçilmez degil yada yeri doldurulamaz degil oralara nasıl secim oluyor bilmiyorum kimse bizi hıcbır subeden cagırma Dı :)
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