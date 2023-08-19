Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ağustos 2023 14:12
Elden Dilekçe

Mazeret aramasına yetişmesi için personel daire başkanlığına elden Dilekçe götürsek kabul edilir mi?


zerdalinka
Aday Memur
19 Ağustos 2023 14:15
ben vermiştim 2013 yılında
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekli ikramiyesi Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.gecede çalışan tek bayan olmakMazeret DilekcesiBu ay terör tazminatını alamayan il varmıVardiya mı 8 5 hafta sonu 1 gün ek görev mi?Polisevleri neden böyle?Eski Emniyet müdürü Hüseyin NamalEgm Fetö idari soruşturma

Sözlük

nasılsın 1 Patso 2 Bugün olanlar 1 herkese her istediğinizi yaptırın 2 gurur yapmak 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 Zerengökçe 9 seo 1 haymana karası 1 Güne puanınız kaç 4

Son Haberler

1 kişinin öldüğü eğlence mekanındaki çatışmaya 5 gözaltıKaymakamlıktan sürü sahibine ceza kesilmesiyle ilgili açıklamaCevdet Yılmaz: Bazı belediye başkanları, başkanlık dışında her şeyi yapıyorAfyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldüDernek kapısına sıkıştırılan not ve harçlık duygulandırdı

Editörün Seçimi

Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?