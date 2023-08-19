Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2023 14:36
Garson Devlet Memuru Vardiyalı Çalışması

Merhaba herkese. Garson Devlet Memuru Orduevinde 15:00-23:00 olarak çalıştırılabilir mi?

Ayrıca lu dipnot var. Aynı garson arkadaşları var başka birimlerde vardiyasız çalışmakta hatta Garsonluk bile yapmamaktadır. Bu konu ile ilgili ne yapılabilir?

Bilgisi,Öngörüsü olan hatta başına gelen arkadaşlarımız var mıdır. Teşekkür ederim.

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