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Editörler : ecoekonomist


19 Ağustos 2023 14:37
Gübre Fabrikaları (GUBRF) 2023 2. Çeyrek Bilançosu Açıklandı!

Gübre Fabrikaları (GUBRF) 2023 2. Çeyrek Bilançosu Açıklandı! 476.875.019 TL Zarar!

https://parafesor.net/gubre-fabrikalari-gubrf-2023-2-ceyrek-bilancosu-aciklandi-476875019-tl-zarar

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