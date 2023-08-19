2023 ünvan değişikliği Tekstil Müh

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2023 14:39
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Arkadaşlar, sınav biraz zor gibiydi puanlar nasıl geldi acaba, 70 puan bende başarılı yazıyor ama sıralama nasıl olacak

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