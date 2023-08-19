Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2023 14:51
Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?

Toplu sözleşme sürecinde hükümetin memur kesiminin beklentilerin altında tekliflerle gelmesi ve muhtemelen önerdiği seviyelerdeki zam miktarlarıyla görüşmeyi sonlanacağı aşikar gibi görünmekte. Peki neden 2024-2025 yıllarını kapsayan zam önerileri düşük olabilir? Acaba 2024 Mart seçimleri öncesinde yani Ocak ayında şuan için konuşulan 2024 Ocak-Temmuz zammı %15 olduğunu farzedersek bu aşamada Ocak ayında yani seçime 2 ay kala sayın Cumhurbaşkanı TV ye çıkıp memurlarımıza 8000 TL seyyanen artı % 5 refah payı ilavesi açıklaması yapması seçim öncesi yatırımı olabilir mi? Tıpkı geride kalan bir önceki seçimde olduğu gibi en düşük devlet memur maaşını seçime 1 hafta kala 22.000 Tl olacağını açıklaması, 3600 ün 1. derece inen bütün memurlara verileceğini açıklaması gibi.

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