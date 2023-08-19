KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


19 Ağustos 2023 15:06
30. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT

Arkadaşlar Ankara'da mülakat deneyimi olan arkadaşlar deneyimlerini aktarırlarsa hepimize faydası olur. Şahsen ilk defa Ankara'da sözlü mülakata girecceğim. Şimdiden yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Allah gönülden isteyip emek veren herkese nasip etsin.

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