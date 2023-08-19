Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


19 Ağustos 2023 15:37
adet öncesi göğüs ağrısı
son bir yıldır adetime iki hafta kala göğüslerimde ağrı başlıyor ve adete kadar dayanılmaz bir ağrı oluyor. son iki aydır da 20 gün kala başlar oldu normalde en fazla bir hafta kala başlaması gerekmiyor mu neden olabilir

seaaa
Şef
19 Ağustos 2023 16:44
utanman yok mu jinekolog a git burası yeri mi? yeminle bazen kadin olduğuma lanet ediyorum şimdi cahil de dersin bana

Esragnl
Memur
19 Ağustos 2023 16:50
kes sesini
seaaa, 8 dk. önce
utanman yok mu jinekolog a git burası yeri mi? yeminle bazen kadin olduğuma lanet ediyorum şimdi cahil de dersin bana
Toplam 2 mesaj

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adet öncesi göğüs ağrısı

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