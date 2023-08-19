adet öncesi göğüs ağrısı

son bir yıldır adetime iki hafta kala göğüslerimde ağrı başlıyor ve adete kadar dayanılmaz bir ağrı oluyor. son iki aydır da 20 gün kala başlar oldu normalde en fazla bir hafta kala başlaması gerekmiyor mu neden olabilir

son bir yıldır adetime iki hafta kala göğüslerimde ağrı başlıyor ve adete kadar dayanılmaz bir ağrı oluyor. son iki aydır da 20 gün kala başlar oldu normalde en fazla bir hafta kala başlaması gerekmiyor mu neden olabilir