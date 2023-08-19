Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Ağustos 2023 15:51
4b'de istifa edip dhmi geçmek

4b'den istifa edip dhmi geçebilirmiyim unvan degişikliği olmadan?


insanpazarı
Aday Memur
19 Ağustos 2023 16:26
geçebilirsiniz
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