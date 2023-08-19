Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 16:58
Evrak İşleri

Herkese merhaba. Ben bu sene yeni atandım ancak bu evrak işleri gözümü korkuttu biraz. Branşım Sosyal. Tecrübeli hocalarımdan evrak işleri hakkında tavsiyeler almak isterim. Teşekkür ediyorum.


blue1907
Aday Memur
19 Ağustos 2023 16:59

Konuya eklemeyi unutmuşum daha önce ücretli öğretmenlik yapmadım veya herhangi bir özel kurumda çalışmadım.

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