Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ağustos 2023 17:22
Araç kredisi

Yakın zamanda araç kredisi başvurusu yaptınız mı Vakıfbank veriyor mu 250.000 çekmeyi düşünüyorum faiz oranı kaç ortalama


allahvrgamyk
Memur
19 Ağustos 2023 18:07

Geçen hafta bir meslektaş aldı kasko değerinin %50 si kadar kredi veriyorlarmış. Kredi bitene kadar araç ipotekli , kasko ve trafik sigortasını da banka yapıyormuş bu şekilde kasko değerinin %50 sini kullandırıyorlar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekli ikramiyesi Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.gecede çalışan tek bayan olmakMazeret DilekcesiVardiya mı 8 5 hafta sonu 1 gün ek görev mi?Bu ay terör tazminatını alamayan il varmıEski Emniyet müdürü Hüseyin NamalPolisevleri neden böyle?Egm Fetö idari soruşturma

Sözlük

date çıkmak 3 acaba tam olarak ne demek istedi 1 şöyle yaptın böyle yaptın ondan oldu 1 kadının beyanı esastır 4 dilan ile yakup 3 içip içip sözlüğe yazmak 5 Nasıl olacak bu işler 1 trabzon 7 İçinden geleni söyle 1 Patso 2

Son Haberler

Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştuİstanbul'da sıcak hava etkili olduGenelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın sosyal medya hesabının olmadığı bildirildiBaşkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı'Yeni Erzurum Müzesi, mimari alanda ödüle layık görülmüştür'

Editörün Seçimi

Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?