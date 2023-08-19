Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 17:26
özür grubuna iyi normal açılmış olmalı !

Forumda şikayetçi olan hiçbir özürlü görmedim:)


reberemo
Şube Müdürü
19 Ağustos 2023 17:27

kahrolsun otomatik klavye düzeltmeleri!!

Toplam 1 mesaj

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