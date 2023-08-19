Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ağustos 2023 17:52
Eş durumu

Merhabalar eşim uzman doktor ben röntgen teknikeriyim. Eşim istifa edip özele geçse ben eş durumu tayini isteyebiliyor muyum? Bakanlığı arayıp duruyorum bi Allah?ın kuluna ulaşamadım.

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