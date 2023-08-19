Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ağustos 2023 18:04
KREDİ PUANI DÜŞÜK OLANLARR

Merhaba arkadaşlar 25 30 bin kadar kredi çekmem gerekiyor ama maaş bankam sarı banka puanım düşük diye vermiyor puanım 900 civarı bu durumda olan arkadaşlar var mı nereden cekilebilir

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