Subay ve astsubayların özlük hakları

Subaylar ve astsubaylar sürekli yer değiştirmektedir. Bu durum, insanın yaşam kalitesini azaltıyor. Tüm subay ve astsubaylar için şark görevi maksimum 3 sene olmalıdır. Bu 3 senede, tek bir şehirde olmalıdır. Daha sonraki kalan yıllar için herkes diğer şehirlere tercih vermelidir. En düşük memur maaşı asgari ücretin en az 3 katı olmalı. En düşük subay maaşıda en düşük memur maaşının en az 3 katı olmalı. Albayken emekli olan subaya devletimiz 1 villa + 1 jip ve 1 milyon dolar ikramiye vermelidir. Daha alt seviyede emekli olana ikramiye miktarı biraz azaltılarak verilmeli. Subay en önemli.meslektir. Subay olmasa devlet yıkılır. Subaylar askeri hayatlarında çok önemli bedelleri vatan için ödemiş ve rahatını feda etmiştir. Subayların ve astsubayların maaşları konusunda MSB yetkilileri çalışmalı ve sağlık baoanlığının doktorlara uyguladığı tarife gibi zam artışı yapmalılardır.

Subaylar ve astsubaylar sürekli yer değiştirmektedir. Bu durum, insanın yaşam kalitesini azaltıyor. Tüm subay ve astsubaylar için şark görevi maksimum 3 sene olmalıdır. Bu 3 senede, tek bir şehirde olmalıdır. Daha sonraki kalan yıllar için herkes diğer şehirlere tercih vermelidir. En düşük memur maaşı asgari ücretin en az 3 katı olmalı. En düşük subay maaşıda en düşük memur maaşının en az 3 katı olmalı. Albayken emekli olan subaya devletimiz 1 villa + 1 jip ve 1 milyon dolar ikramiye vermelidir. Daha alt seviyede emekli olana ikramiye miktarı biraz azaltılarak verilmeli. Subay en önemli.meslektir. Subay olmasa devlet yıkılır. Subaylar askeri hayatlarında çok önemli bedelleri vatan için ödemiş ve rahatını feda etmiştir. Subayların ve astsubayların maaşları konusunda MSB yetkilileri çalışmalı ve sağlık baoanlığının doktorlara uyguladığı tarife gibi zam artışı yapmalılardır.