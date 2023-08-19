Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Ağustos 2023 18:50
Postalar halinde çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir yönetmelik veya kanun maddesi bulunuyor m

399 a tabi personellerin isteği dışında vardiya değişikliğinin nasıl yapılması gerektiğini içeren bir mevzuat bilen var mı ? Teşekkürler.

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