Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Ağustos 2023 18:50
Postalar halinde çalısma usül ve esaslarını gösteren bir yonetmelik veya kanun maddesi bulunuyor mu?

399 a tabi personellerin isteği dışında vardiya değişikliğinin nasıl yapılması gerektiğini içeren bir mevzuat bilen var mı ? Teşekkürler.

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