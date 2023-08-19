Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 18:55
Anlaşmalı evlilik

Ankara'ya evlilik yoluyla gelmek isteyen hanımefendiler dm atabilirler. Ekonomik zorluklar işleri bu noktaya getirebiliyor evet. Başka çıkar yol bulamadık napalım. Dersimize girip çıkıyoruz, kimseyi incitmiyoruz, illegal işlere bulaşmıyoruz. Evlilik yapma hakkımı da bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Eleştirmek isteyen hocaların başımın üstünde yeri var eleştirsinler :)


Fatmazehra76
Aday Memur
19 Ağustos 2023 19:31

kimsenin yorum yapmaması :))))))


hoca7979
Aday Memur
19 Ağustos 2023 19:38
bırakın herkesin aklı fikri var elestirilecek birsey goremiyorum ama boyle ilanla da olmaz bu is

Alex10alec
Şube Müdürü
19 Ağustos 2023 19:41

Admin şu paylaşımlar bir suç hemen silin oğlum siz evliliği ne zannediyorsunuz evcilik mi sanıyorsunuz yalandan evlen devleti kandır hop boşan evlenirken belediyeleri boşanirken mahkemeleri meşgul edin çocuk oyuncağı sizin Ankara sevdanıza başlayacağım ondan sonra gel böyle öğretmenlerden çocuklara doğruluğu, dürüstlüğü, vatan sevgisini ve ailenin kutsallığını öğretmesini bekle


kesenMert2023
19 Ağustos 2023 19:49

Bunları öğretmediğimizi kim söylüyor? Ayrıca herkes kendi uzmanlık alanında bilgiler vermeli sizin de aile konusunda bilgi vercek durumda olduğunuzu düşünmüyorum. Ayrıca suç olacak bir unsur da yok ama eleştiriye açık tabii. Fikrinizi belirtirken bilgiye dayalı olarak belirtmenizi tavsiye ederim. Hoşunuza gitmeyen bir şey olsa bile. Bir eğitimciye yakışır gibi. :)

Alex10alec, 36 dk. önce

Admin şu paylaşımlar bir suç hemen silin oğlum siz evliliği ne zannediyorsunuz evcilik mi sanıyorsunuz yalandan evlen devleti kandır hop boşan evlenirken belediyeleri boşanirken mahkemeleri meşgul edin çocuk oyuncağı sizin Ankara sevdanıza başlayacağım ondan sonra gel böyle öğretmenlerden çocuklara doğruluğu, dürüstlüğü, vatan sevgisini ve ailenin kutsallığını öğretmesini bekle

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