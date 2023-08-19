Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2023 19:06
4B ye geçişte Yıllık izin
Kadroludan istifa edip 4B memurluğa atandım.Yillik iznim hemen açılır mı yoksa ben de 1 yıl bekleyecek miyim?

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