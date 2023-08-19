Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


19 Ağustos 2023 19:08
Polislikten gih yardım

İyi günler 2019 da mesleğe girdim 2022 Ocak ayinda es durumuyla İstanbul?dan Kayseri?ye geldim bu sene tercihleri yaptım ipka verdim kabul olmadı Tunceli?ye tayinim çıktı durdurdum tayini hemen belgeyi alıp gihe başvuru yaptim ama bulunduğum il suresini doldurmadım olumsuz gelebilir mi personel şube şark hazırlığın geldiği için olumsuz gelmez dedi bulunduğum ilin süresi dolmadı.Batı suresini genel sayarsak 3/2 dolmuş oluyor sonuç ne olur

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Sözlük

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