Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Ağustos 2023 19:15
Sağlık Raporu

Arkadaşlar bir konuda bilginize ihtiyacım var. DHMİ ye atandım ancak annem tek başına ve sağlık sorunları var. Heyet raporu aldım yüzde 59 oranında engelli ve Bağımlılık değerlendirmesinde kısmi bağımlı yazıyor. Kısmi bağımlının ne demek olduğuna engelli yönetmeliğinde baktığımda

Kısmi bağımlı engelli birey: Doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısına bağlı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesi gereken fonksiyonel bağımsızlık ölçeklerine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım alarak gerçekleştirebileceğine karar verilen bireyi

şeklinde yazıyor. Bu şekilde tayin için yeterli olur mu?

Bilgisi olan arkadaşlarım yardımcı olursa çok memnun olurum. Teşekkür ederim şimdiden.

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