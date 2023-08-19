Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 20:02
Memur Emekli Maaş Durumu

Merhaba, 17 temmuz da temmuz maaşımı alarak öğretmenlikden ayrılarak emekli oldum. İkramiyem ve bir miktar maaş 15 ağustosta yattı. Benim sorum şu; 17 temmuz 1 Ağustos arası için emekli maasi alacak miyim? 1 Ağustos 15 Ağustos arası maaş alacak miyim? 1 Eylül de ilk tam maaşımı alacagim onda sorun yok. Bana yaklaşık 15 günlük gibi bir para ödendi ama hangi tarihler arası bilemedim. Bu konuda bilgisi olan var mı? Teşekkürler

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