Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 22:08
Dyk orta okullarda sadece 8. sınıflar için açılacak

Dyk resmi yazısı yayınlandı. Sadece 8. 11. Ve 12. sınıflar için açılacak. Sanırım tasarruf adına diğer sınıflar için açılmıyor bu sene.


Mustafax5908
Aday Memur
19 Ağustos 2023 22:12
resmi yazı nerde acaba?

Selman Mirhan
Aday Memur
19 Ağustos 2023 22:15

Bizim arkadaş watsabdan paylaştı. Resmi yazıyı gördüm. Hatta kursun başlama tarihi 4 eylül yazıyor.

Mustafax5908, 1 saat önce
resmi yazı nerde acaba?

serhat hocaa
Şef
19 Ağustos 2023 22:22

Kesin bilgi mi?


harmandali68
Şef
19 Ağustos 2023 22:25

Evet hocam, kılavuz yayımlandı. Başlık açtım.

serhat hocaa, 1 saat önce

Kesin bilgi mi?


Kenan Kardeş
Aday Memur
19 Ağustos 2023 22:28
gerçekten buna çok sevindim.

difficulties
Şef
19 Ağustos 2023 22:31

Önceden kavga olurdu. Bakalım bu ek ders ücretiyle yine kavga olacakmı.


matematikogretmenii
Şube Müdürü
19 Ağustos 2023 22:32
DYK yı herkese vermenin bir alemi yoktu zaten. Sınava hazırlanacak öğrencilere destek olması için verilmeli.

selcukturkce
Genel Müdür
19 Ağustos 2023 22:33

Yaz kursları başlamadan önce yayınlanan kılavuzda önümüzdeki eğitim-öğretim yılı, yıllık kurslarda 6,7 ve 8'ler vardı yeni kılavuzda sadece 8'ler.


teaaddict
Aday Memur
19 Ağustos 2023 22:35

Asgari öğrenci sayısı 16'ya çıkarıldı. Bu durumda kurs açılması ya da açılan kursun devam ettirilmesi de zorlaşacak. Kursa devam eden öğrenciler için iyi olmamış. Ortaokulda katılım iyi oluyordu ama orda da sadece 8'lere kurs var.

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