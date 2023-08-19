Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 22:23
DYK'DAN DA TASARRUF YAPILMIŞ, NASIL BULDUNUZ?

Selam arkadaşlar, önceki yıllarda 6. sınıftan başlayıp 12. sınıfa kadar hemen hemen her sınıf düzeyinde açılan DYK'lar, yeni kılavuzun yayımlanmasıyla (2023-2024)yerini ortaokullarda sadece 8. sınıflara; liselerde ise 11 ve 12. sınıflara bırakmış. Nasıl buldunuz? https://www.kamuajans.com/d/file/2023-2024-egitim-ogretim-yili-dyk-kilavuzu.pdf


Kenan Kardeş
Aday Memur
19 Ağustos 2023 22:27
çok yerinde bir karar. hatta hiç açılmasın. herkes çocuğunu dershaneye göndermeli. onlar da kazansın. ;-)

fenogretmeniyim
Memur
19 Ağustos 2023 22:31

kendi görev yaptığım okul dahil bir çok okulda DYK amacına hizmet etmiyor. evet bütçemize katkı sağlıyordu ama eğitim anlamınca pek faydası yoktu.

bizim millete beleş olan yaramıyor, hor görüyorlar. derhaneye para verince pür dikkat dersi dinleyen çocuk, okuldaki dyk ya gelince goygoy yapıyor


matematikogretmenii
Şube Müdürü
19 Ağustos 2023 22:34
DYK komple kapatılmalı örgün eğitimde verilen eğitimin kalitesi arttırılmalıdır.

metal3
Aday Memur
19 Ağustos 2023 22:40
Dyk kaldırılmalı ve ekders ücretleri iki katına çıkarılmalı

Kenan Kardeş
Aday Memur
19 Ağustos 2023 22:43
Çok haklısınız. Ücretsiz olduğu için kıymeti bilinmiyordu.
fenogretmeniyim, 59 dk. önce

kendi görev yaptığım okul dahil bir çok okulda DYK amacına hizmet etmiyor. evet bütçemize katkı sağlıyordu ama eğitim anlamınca pek faydası yoktu.

bizim millete beleş olan yaramıyor, hor görüyorlar. derhaneye para verince pür dikkat dersi dinleyen çocuk, okuldaki dyk ya gelince goygoy yapıyor


harmandali68
Şef
19 Ağustos 2023 23:08

Ya da DYK ücreti %50 azaltılıp kalan %50'lik kısmı ek derse yansıtılmalı

metal3, 50 dk. önce
Dyk kaldırılmalı ve ekders ücretleri iki katına çıkarılmalı
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