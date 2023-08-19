Deprem bölgesi ve 1 yıllık ücretsiz izin

Abilerim, kardelşlerim herkese iyi görevler öncelikle. Bu yıl genel atama döneminde ilk sıraya yazdığım deprem bölgesinde şark görevime başladım. Uzun süredir beklediğim yurt dışı haberi geldi ve 1 yıllık ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Bu konuyla alakalı 2 sorum mevcut.

1- Dmk 108-e bendinde ücretsiz izinle alakalı,

? Ancak, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.?

Maddesi mevcut. Bu madde beni şuanda ilgilendirir mi yoksa afette zorunlu ek göreve gönderilen personelle mi alakalı?

2- Malum bizim emniyette bütün işler diğer memurlara göre farklı işliyor. Kanun maddesi gayet açık ama red alma olasılığım var mı? Ayrıca benden sağlam bi gerekçe isterler mi?

Şimdiden teşekkür ederim