Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2023 00:13
İkinci öğretim de egitim tayini?

Sosyal hizmet İkinci öğretim kazandım

Egitim durumundan tayin isteyebilimiyim

İlgili madde de sağlıkla ilgili en az 4 yıllık örgün öğretim şartı var sorun ikinci öğretim olması acaba red sebebi olurmu bilgisi olan var mıdır ?


lDeimosl
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 00:15

İkinci öğretim de bir örgün çeşidi.

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