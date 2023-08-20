Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 00:20
İl dışı/içi atamasında her okul en az bir norm açmalı!

Tüm boş normlar büyük ihtimalle merkezî olmayan okulları kastederek açacaklar.Merkezi okullardaki normlar çoğunlukla açılmayacak.Tüm boş normlar yerine her okul her branştan en az bir norm açsa az da olsa öğretmenlerin memnun olacağı bir değiştirme ataması olur bence.Merkezi olmayan okullara norm gösterip merkezi okulları pas geçerlerse yine sağlıksız bir atama olur.Bakalım hayırlısı diyelim artık.


yldzhmt
Şef
20 Ağustos 2023 00:22

Bir okulda norm kadro fazlasi varken yeni normu nasil gosterebilir.


karizmatik23
Aday Memur
20 Ağustos 2023 00:25

Norm fazlası nasıl oluştuysa artık bunu meb çözmeli.Çözemiyorsa normu açık olan okulları göstermeliler.Cogu okulda norm sıkıntısı var zaten.

yldzhmt, 44 dk. önce

Bir okulda norm kadro fazlasi varken yeni normu nasil gosterebilir.

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