Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ağustos 2023 00:42
Ev kiraları BUYUKSEHIRLER

30 yaşındaki içi bile yapılı olmayan Ankara daki ev için 15.000 TL isteniyor. Hani nerede kira yardımı ????maasimin yarısını kiraya veriyorum elektrik su dogalgaz faturalar market derken maaş bitti. Üstüne bir de mobbingler gurbet çekiyoruz. Acil polislerin maaşı guncellenmeli. Allah benim durumumda olan herkese yardım etsin.


parismoskovalondra
Aday Memur
20 Ağustos 2023 00:57
15 yaşında sanayiye gitseydin, şimdiye 2 ev 1 yazlık alırdın. 1 tane güzel araba tamiri, motor tamiri dükkanı açardın. Sadece motor tamiri yapan 25 yaşında bi usta tanıyorum, her yazı yurtdışında tatilde geçiriyor. İşte hayat kardeşim yönlendiren olmayınca maaşına bile çökerler, karın tokluğuna çalışırsın.
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