Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 01:02
Resim / Müzik / Beden Eğitimi Dyk Yok Yine.!!!
Özel yetenek sınavına girecek öğrenciler için bir fırsattı bu kurslar. Yine yok malesef.

Rafaello
Aday Memur
20 Ağustos 2023 01:07
Resim ,müzik ve beden eğitimi dersine düşman idareciler zil takıp oynasın.

mastermusician
Memur
20 Ağustos 2023 01:15

Er ya da geç bu yanlıştan da dönülecektir.


Rafaello
Aday Memur
20 Ağustos 2023 01:16
Hocam cidden anlamıyorum bizim branşlar için kursa gelen bir sürü öğrenci vardı
mastermusician, 1 saat önce

Er ya da geç bu yanlıştan da dönülecektir.


mastermusician
Memur
20 Ağustos 2023 01:21

Tekrar uygulamaya alınacak merak etmeyin.


Rafaello
Aday Memur
20 Ağustos 2023 01:26
Umarim hocam
mastermusician, 1 saat önce

Tekrar uygulamaya alınacak merak etmeyin.


Kitap Dünyası
Aday Memur
20 Ağustos 2023 01:57

Maalesef sanatın ve sporun hor görüldüğü bir memlekette yaşıyoruz. Koca yetkililer neden eğitimin daha da geriye gitmesi için uğraşıyorlar anlamıyorum. Bir kültür dersi öğretmeni olarak sizi destekliyorum

Rafaello, 1 saat önce
Umarim hocam

mastermusician
Memur
20 Ağustos 2023 01:59

DYK'ları kullanan eğitimci görünümlü para tutkunları yüzünden bu hale geldi bu iş. Şimdi kalkıp utanmadan bir de burada bizim branşlara laf ederler. Halbuki gerçekler ortada. Öğrencilerin durumu ortada. Başarı durumları ortada. Acınacak halde bu kurslardaki öğrenciler. Ama döner dolaşır suç yine bizim derslerimize gelir bağlanır. Matematik varken müzik eğitimi mi olurmuş!? Neremizle güleceğimizi şaşırıyoruz artık. Yine günah keçisi biz oluruz. Kimse dönüp kendisine bakmaz. "Ne ettik biz, acaba nerede yanlış yaptık?" diye kendisini sorgulamaz. Sonra da kalkıp derler ki "DYK'lar kaldırılmalıydı zaten!" O yüzden saf çıkarcısı da hiç bitmez bunların. Ne de olsa o sığ düşünceleriyle anca kesip atarlar olup biteni. Biz aslında çoktandır boşa konuşuyoruz. Neden mi? Çünkü öğrenci bile kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor.

Rafaello, 1 saat önce
Hocam cidden anlamıyorum bizim branşlar için kursa gelen bir sürü öğrenci vardı

Kitap Dünyası
Aday Memur
20 Ağustos 2023 02:13

Söylediklerinizde haklısınız, ayrıca bizim gibi üzülerek söylüyorum geri kalmış toplumlarda sanat önemsemiyor. Herkes şarkı dinliyor, herkes evine tablo asıyor, herkes spor seyrediyor ama bunların gelişmesi için hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de burun kivriliyor. Benim branşım ne kadar kiymetliyse bir resim, bir müzik, bir beden eğitimi branşı da o kadar kıymetli. Güzel sanatlarda eğitim gören çok kaliteli öğrencilerle tanıştım. Hem kibarlar hem saygililardi. Onlar adina da ülkemin tüm evlatları adına da üzülüyorum. Biz çok daha iyisini ve daha güzelini hak ediyoruz.

mastermusician, 42 dk. önce

DYK'ları kullanan eğitimci görünümlü para tutkunları yüzünden bu hale geldi bu iş. Şimdi kalkıp utanmadan bir de burada bizim branşlara laf ederler. Halbuki gerçekler ortada. Öğrencilerin durumu ortada. Başarı durumları ortada. Acınacak halde bu kurslardaki öğrenciler. Ama döner dolaşır suç yine bizim derslerimize gelir bağlanır. Matematik varken müzik eğitimi mi olurmuş!? Neremizle güleceğimizi şaşırıyoruz artık. Yine günah keçisi biz oluruz. Kimse dönüp kendisine bakmaz. "Ne ettik biz, acaba nerede yanlış yaptık?" diye kendisini sorgulamaz. Sonra da kalkıp derler ki "DYK'lar kaldırılmalıydı zaten!" O yüzden saf çıkarcısı da hiç bitmez bunların. Ne de olsa o sığ düşünceleriyle anca kesip atarlar olup biteni. Biz aslında çoktandır boşa konuşuyoruz. Neden mi? Çünkü öğrenci bile kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor.

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