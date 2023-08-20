Resim / Müzik / Beden Eğitimi Dyk Yok Yine.!!!

Söylediklerinizde haklısınız, ayrıca bizim gibi üzülerek söylüyorum geri kalmış toplumlarda sanat önemsemiyor. Herkes şarkı dinliyor, herkes evine tablo asıyor, herkes spor seyrediyor ama bunların gelişmesi için hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de burun kivriliyor. Benim branşım ne kadar kiymetliyse bir resim, bir müzik, bir beden eğitimi branşı da o kadar kıymetli. Güzel sanatlarda eğitim gören çok kaliteli öğrencilerle tanıştım. Hem kibarlar hem saygililardi. Onlar adina da ülkemin tüm evlatları adına da üzülüyorum. Biz çok daha iyisini ve daha güzelini hak ediyoruz.

Söylediklerinizde haklısınız, ayrıca bizim gibi üzülerek söylüyorum geri kalmış toplumlarda sanat önemsemiyor. Herkes şarkı dinliyor, herkes evine tablo asıyor, herkes spor seyrediyor ama bunların gelişmesi için hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de burun kivriliyor. Benim branşım ne kadar kiymetliyse bir resim, bir müzik, bir beden eğitimi branşı da o kadar kıymetli. Güzel sanatlarda eğitim gören çok kaliteli öğrencilerle tanıştım. Hem kibarlar hem saygililardi. Onlar adina da ülkemin tüm evlatları adına da üzülüyorum. Biz çok daha iyisini ve daha güzelini hak ediyoruz.