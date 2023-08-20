Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ağustos 2023 01:15
16A1 jandarma uzman erbaş psikiyatri sıkıntısı

Arkadaşlar ben ilk hastane de göz ve psikiyatriden kalmıştım ve itiraz ettim ilk hastenede bana haksızlık yapıldı göz konusunda 0.5 kayma dedi tsk maddesinde 1 dereceyi geçmememli ama beni gözden eledi psikiyatride işte 2017 ile 2019 yolları arasında psikiyatriye gittim ilac kullanmıştım o aralar annem kanser hastasıydı babam kalp rahatsıziydi bende sınavlara hazırlanıyordum sıkıntılar yaşamıştım beni ilk hastenede ki doktor dinlemedi testte istedim vermedi sağlık kurulunda elendim ikinci hastane bakırköy Sadi konuk hastaneye gittim gözü halletim doktor muayene etti sağlam yazdi geçtim sıktıntim olan diğer bölüm ise psikaytriydi sonra psikiyatriye gittum muayene oldum güzel bir şekilde kendimi ifade ettim bana 566 soru cozdurdu suanki durumumun sıkıntı olmadığını mevcut durumun iyi olduğunu orda 16A1 olan madde ve yazılan ilaçlar genelde sıkıntı oluyormuş psikiyatri için bana yardımcı olun arkadaşlar ben jandarma uzman erbaşligi asıl olarak kazandım benim durumumda olan arkadaşlar bana yardımcı olsun lütfen acill

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