KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 01:23
ATAAOF Ders Muafiyeti

Adaletten ataaof kamuya geçmeyi düşünüyorum. 3. sınıftan başlatıyor ancak derslere baktığımda daha önce aldığım 6 ders var. Bunları saydırabiliyor muyuz?

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