Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2023 04:10
Acilde Kimlik Sorunu ?

Gecenin 2 sinde 1 aylık oğlum rahatsızlandı. Uyurken aşırı kustuğu için bir süre 10 dakika gibi nefes almakta zorlandi burnundan ara ara süt geldi. Biz de akciğerine süt kaçma ihtimaline karşı hemen devlette acile gittik. Kimliği unutmuşuz insanlık hali. Kayıttaki görevli TC söylememize rağmen giriş yapmamamakta ısrar etti. Alternatif çözüm de söylemedi. Zorlama ile kayıt ettirdim de muayene ettirip sorunu çözdük iyi şimdi.

Bu gibi durumlarda prosedür yok mu? Kimlik yoksa işlem yok mu acilde?

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