Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 09:58
Özür grubu tercih değiştirme?

Kaydettiğimiz tercih listesinde değişiklik yapabiliyor muyuz? Birkaç değişiklik yaptım tekrar kaydettim ama başvuru tarihi olarak dün ilk yaptığım saati gösteriyor ?


teachertobe
Memur
20 Ağustos 2023 12:00

Bilgisi olan cevap verirse çok sevinirim


serkan2pac
Aday Memur
20 Ağustos 2023 12:50
Kurum onayı verilmeden yukarı aşağı yön sekmeleriyle yapılabiliyor

mazarazu
Aday Memur
20 Ağustos 2023 12:51

bizde değiştirmeye çalışıyoruz ama kaydettiğimiz halde yine aynı kalıyor.

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