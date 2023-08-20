KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Ağustos 2023 10:28
Önlisans mezunu hem DGS hem de önlisans KPSS sınavı

Şu an önlisans Anadolu üniversitesi bilgisayar programcılığı bölümü okuyorum. Bu yıl mezun olacağım. Bu 2 yıllık bölümü DGS sınavı ile 4 yıllığa tamamlamak istiyorum. Ayrıca bu yıl ön lisanstan mezun olacağım içinde önlisans kpss sınavına da girmek istiyorum.

Burada sormak istediğim şey eğer ki DGS sınavı sonrası 4 yıllık üniversiteye kayıt hakkı kazanırsam ve KPSS önlisans bilgisayar programcılığı bölümü üzerinden sınavı geçtiğimi ve atama hakkım olduğunu düşünelim.

1) Önlisans kpss sınavına girdiğimde elimde önlisans bilgisayar programcılığı bölümü diploması olacak. Bu alan üzerinden tercih yapabilir miyim?

2) KPSS de atanırsam ve DGS ile bilgisayar programcılığı bölümümü 4 yıllık bir üniversiteye tamamlarsam(4 yıllık istediğim bölüm bilgisayar mühendisliği ) çalışırken bir yandan da okuyabilir miyim?

3)2024 yılında Bilgisayar programcılığı önlisans mezunu olup aynı yıl içerisinde 4 yıllık üniversiteye kayıt hakkı kazanırsam ve kayıt olursam. Elimdeki önlisans bilgisayar programcılığı diploması ile tercih yapabilir miyim.

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