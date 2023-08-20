eş durumu ile atanan polisin eşinin işten çıkarılması

arkadaşlar merhaba eş durumu özel sektör ile atanan polisin eşi işten çıkarılırsa sorun yaratır mı bir bilginiz var mı polis olan eşin de henüz asaleti tasdiklenmedi

arkadaşlar merhaba eş durumu özel sektör ile atanan polisin eşi işten çıkarılırsa sorun yaratır mı bir bilginiz var mı polis olan eşin de henüz asaleti tasdiklenmedi