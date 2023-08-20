Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ağustos 2023 10:58
eş durumu ile atanan polisin eşinin işten çıkarılması
arkadaşlar merhaba eş durumu özel sektör ile atanan polisin eşi işten çıkarılırsa sorun yaratır mı bir bilginiz var mı polis olan eşin de henüz asaleti tasdiklenmedi

adalı-polis
Daire Başkanı
20 Ağustos 2023 12:20

Kimse bakmaz ona rahat ol


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
20 Ağustos 2023 12:44
tesadüfe bak eş durumu ataması oluyor ardına işten çıkarılıyorsun güya amacınıza ulaştınız mı:))
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