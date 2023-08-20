KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 11:25
Kadrolu atanınca yıllık izin ne zaman alınır?

Kadrolu olarak atandım. Yıllık izin 1 yıl çalıştıktan sonra mı başlıyor? Yoksa kadrolu olduğum için 1 yıl içinde yıllık izin alabiliyor muyum?

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