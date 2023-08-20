Kadrolu atanınca yıllık izin ne zaman alınır?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Sizce KPSS'ye dershanede mi yoksa ev veya kütüphanede mi?Dhmi aim guncel maas?2024 KPSS lisansKPSS kursu için Kadıköy pegem mi Kadıköy yargı mı?arkadaşlar Allah rızası için lütfen yardım edin?Bahçelievler Belediye Başkanlığı İİBF'den Alım Yapıyorvakıflar genel müdürlüğü Hatay mı ? Tekirdağ mı ?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?