İdareci dyk açamıyor mu?

Eski yönergelerde öğretmen yetersiz olursa okuldaki yöneticilere görev verilir yazıyordu. Bu yönergede ise öğretmen yetersiz ise özel okul öğretmenlerine görev verilir diyor. Yönetici ifadesi hiç geçmiyor. Dolayısıyla idareciler kesinlikle görev alamayacak.

Eski yönergelerde öğretmen yetersiz olursa okuldaki yöneticilere görev verilir yazıyordu. Bu yönergede ise öğretmen yetersiz ise özel okul öğretmenlerine görev verilir diyor. Yönetici ifadesi hiç geçmiyor. Dolayısıyla idareciler kesinlikle görev alamayacak.