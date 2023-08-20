Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 11:26
İdareci dyk açamıyor mu?

Arkadaşlar, instagramdaki bazı öğretmen sayfalarında idarecilerin artık DYK açamayacağını hatta haftasonu Dyk kurslarında artık görevli olamayacağını, öğretmenler arasında nöbetçi seçileceğini söylüyor bu doğru mu ? Yönergeyi okudum ama böyle bir ifade hiç görmedim, bilen arkadaşların yorumunu alabilir miyiz


matematikmuallimi
Aday Memur
20 Ağustos 2023 11:49
Eski yönergelerde öğretmen yetersiz olursa okuldaki yöneticilere görev verilir yazıyordu. Bu yönergede ise öğretmen yetersiz ise özel okul öğretmenlerine görev verilir diyor. Yönetici ifadesi hiç geçmiyor. Dolayısıyla idareciler kesinlikle görev alamayacak.

Lalo Salamanca
Memur
20 Ağustos 2023 11:52

Bu dediğiniz haftasonu kursları için de geçerli mi ? Sonuçta mesai saati dışında

matematikmuallimi, 1 saat önce
Eski yönergelerde öğretmen yetersiz olursa okuldaki yöneticilere görev verilir yazıyordu. Bu yönergede ise öğretmen yetersiz ise özel okul öğretmenlerine görev verilir diyor. Yönetici ifadesi hiç geçmiyor. Dolayısıyla idareciler kesinlikle görev alamayacak.

matematikmuallimi
Aday Memur
20 Ağustos 2023 11:53
Hocam DYK yönergesinde yazıyor bu. Hafta içi, hafta sonu farketmez. İdareciler kesinlikle açamayacak.
Lalo Salamanca, 1 saat önce

Bu dediğiniz haftasonu kursları için de geçerli mi ? Sonuçta mesai saati dışında


Lalo Salamanca
Memur
20 Ağustos 2023 12:06

Anladım hocam , bir de belirlenen kurs merkezlerinde kurs açılacak ibaresi var, bu her okulda açılamayacak demek mi oluyor bu durum

matematikmuallimi, 1 saat önce
Hocam DYK yönergesinde yazıyor bu. Hafta içi, hafta sonu farketmez. İdareciler kesinlikle açamayacak.

Kagiş
Müsteşar
20 Ağustos 2023 12:09

İdareciler de bir zahmet oturup işlerini yapsınlar!? Ek dersleri zamanında yapsınlar, öğretmenin ders programını ayarlasınlar, okulu eğitim ve öğretime hazırlasınlar!! İdarecinin ne işi var dyk ile!


matematikmuallimi
Aday Memur
20 Ağustos 2023 12:12
İlçede kurulacak komisyon hangi okullarda açılacağına karar verecek hocam
Lalo Salamanca, 51 dk. önce

Anladım hocam , bir de belirlenen kurs merkezlerinde kurs açılacak ibaresi var, bu her okulda açılamayacak demek mi oluyor bu durum


Lalo Salamanca
Memur
20 Ağustos 2023 12:22

İdarecilerin bu dediklerini yapmadığını nereden çıkardın? Konuyla ilgili bilgin varsa konuş, yoksa başka başlıklara yaz

Kagiş, 48 dk. önce

İdareciler de bir zahmet oturup işlerini yapsınlar!? Ek dersleri zamanında yapsınlar, öğretmenin ders programını ayarlasınlar, okulu eğitim ve öğretime hazırlasınlar!! İdarecinin ne işi var dyk ile!

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