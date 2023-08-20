Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ağustos 2023 11:31
Yeni başlayan

Merhaba ;

Yeni başlayan sınıfçı Jandarma Astsubay maaşı ne kadar bilen varsa yardımcı olabilir mi?

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