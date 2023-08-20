Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2023 12:16
2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarak

2023 yılında yer değiştiren, görevli giden ve lojman verilmeyen tüm Türkiyedeki memurlar yeni kiralarınızi il,ilçe, belde ve TL cinsinden herkes paylaşırsa sevinirim.

Ben Trakya dan bir kaç memur arkadaşımın bu senw çıktığı daire kiralarıni yazıyorum.

Edirne 16.000TL +800euro depozito

Kirklareli 12000 + 1 kira depozito

Çorlu 20000TL + 1000 dollar depozito

Tekirdağ 24000TL(depozito bilgisini vermedi site)

Lüleburgaz 11500(2+1 90m2)+1 kira depozito.

Silivri 26000TL+1 kira depozite ve sözleşmede senet.

Bir kaç yer daha var ama geneli çocukların eğitimi için adres değiştirdi malum özel okul kayit ücretleei 90.000 ila 180.000tl ye çıkınca oyi olan devlet okullarına yaklaşmak istiyor herkes. Diğer yandan kamu kurumlarına veya merkeze yakın yer tercihi isteyince özelikle asker, polis, öğeetmenin çok olduğu ilçe ve şehirlerde kiralar birden 10000+ üstüne çıkti, işin kötü yanı 20000+ gibi rakamlar gerçekten var ki buralar isranbul, izmir, Bursa.....değil

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