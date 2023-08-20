Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 12:31
Kaymakamlık Hakkında

Dostlar sosyoloji son sınıfım kaymakamlık sınavına girmek istiyorum sadece bu sınava mı girmem gerekiyor ? Ales falan isteniyor mu ? ve kaymakamlık sınavı puanı kaç sene geçerli ?

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