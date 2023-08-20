Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2023 12:32
2024 ocak maaş zammı
Arkadaşlar sizce hükümet 2024 ocak da zammı taban maaşa mı yoksa seyyanenin de dahil olduğu toplam maaşa mı zam yapar. Başka bir alternatif olursa ne olabilir sizce.

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