2024 ocak maaş zammı

Arkadaşlar sizce hükümet 2024 ocak da zammı taban maaşa mı yoksa seyyanenin de dahil olduğu toplam maaşa mı zam yapar. Başka bir alternatif olursa ne olabilir sizce.

Arkadaşlar sizce hükümet 2024 ocak da zammı taban maaşa mı yoksa seyyanenin de dahil olduğu toplam maaşa mı zam yapar. Başka bir alternatif olursa ne olabilir sizce.