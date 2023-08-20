Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 12:51
promosyon
Merhabalar. X ilinden Y iline eş durumu ataması ile tayin olacağım. eski görev yerimde 2021 de 6 bin TL promosyon almıştık. Yeni tayin yerinde ise geçen sene bu zamanlar 21 bin TL promosyon anlaşması imzalanmış. eski görev yerimde promosyon aldığım için yeni görev yerinde promosyon verilmeme durumu olabilir mi ?

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