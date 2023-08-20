Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2023 12:56
İller arası tayin hk.

2022 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası,

2023 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası veya

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İller Arası Yer Değişikliği Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul

edilmeyecektir.

Bu ibareye göre 2022 ocak tayiniyle atanan başvurabiliyor mu yani bilen varsa cevaplayabilit mi?iller arası ile gelen ne kadar sürede yeniden başvuru yapabilir iki yıl dolmuyor bu maddeye göre?


yldrcell
Şef
20 Ağustos 2023 13:53

bu yazdıklarınıza göre başvurabilirsiniz ama diğer şartlarda ' en son çalıştığı kurumda en az 2 yıldır çalışıyor olmak' bu yüzden başvuramazsınız 2024 ocak ayında, çünkü başvurular 2023 aralık sonunda alınıyor


efsa27
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:20

Ben en son atamada deneme yaptım sistem son bir yıl içinde yerleşen başvuramaz diye uyarı verdi.iki yıl olsaydı öyle uyarı vermezmiydi?Bu arada 2023 ocak tayini ile yeni hastanemdeyim.Pişmen oldum bir an önce gitmek istiyorum.


lDeimosl
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 14:50

İllerarasıyla bir yere yerleşip giden biri gittiği yerde 2 yılı dolmadan atamaya başvuramaz. Bu da son atandığı dönemden sonraki 5. atama dönemine denk gelir. Başvurup yerleşip gitmekten vazgeçen bir yıl başvuramaz. Bu da atandığı dönemden sonraki 3. atama dönemide denk gelir.


yldrcell
Şef
20 Ağustos 2023 15:35

ocak 2024 iller arasında denemesi bedava

efsa27, Dün

Ben en son atamada deneme yaptım sistem son bir yıl içinde yerleşen başvuramaz diye uyarı verdi.iki yıl olsaydı öyle uyarı vermezmiydi?Bu arada 2023 ocak tayini ile yeni hastanemdeyim.Pişmen oldum bir an önce gitmek istiyorum.


lDeimosl
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 15:40

Sistem iki yılı dolmayana hata vermiyor; ancak başvurusu kabul veya reddedilenler açıklandığında ?son atandığı yerde 2 yıl çalışmış olmak? şartını tamamlamadığı için red geliyor. Ocak 2022?de iller arası atanan biri haziran 2024?ten önce atama talebinde bulunursa red gelir. Ocak 2024?te 2 yıl dolmuyor. Atama karar tarihi baz alınıyor. Tercihlerin son günü itibariyle 2 yılın dolmuş olması gerektiğinden red gelir 2024 ocakta.

efsa27, Dün

Ben en son atamada deneme yaptım sistem son bir yıl içinde yerleşen başvuramaz diye uyarı verdi.iki yıl olsaydı öyle uyarı vermezmiydi?Bu arada 2023 ocak tayini ile yeni hastanemdeyim.Pişmen oldum bir an önce gitmek istiyorum.


efsa27
Aday Memur
20 Ağustos 2023 16:07

2024 OCAK DEĞİLDE 2024 HAZİRANDI DEMEK İSTEDİĞİM

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