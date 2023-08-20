Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 13:18
il emri yüzyılın felaketi yaşandığı bu dönemde gelmelidir.

Deprem geçirmiş bir ülkede aileler ayrı kalmamalıdır. Durumlar çok değişti.

Örneğin evin babası birinci derece yakını kaybetmiş ve verilen hakla başka bir ile tayin ile gitmiş. (örnekleri var ve haklılar )

Evin annesi de yanına gitmelidir.

Sayın bakanın ,olumsuz konuşanlara rağmen İl emrini çıkaracağına inanıyorum.


teachertobe
Memur
20 Ağustos 2023 13:59

2.il içi il dışı hakkı veriliyorsa il emri de verilmeli bi zahmet veya 2.mazeret hakkı

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