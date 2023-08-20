Yeni doçentlik kriterleri ve yargı süreci

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi yeni kriterlere karşı birçok sendika ve dernek hem iptal hem de yürütmeyi durdurma davası açtı.

Şimdi bizler yeni kriterlere göre mi hazırlık yapmalıyız? Ya 3-5 aya iptal ya da yürütmeyi durdurma çıkarsa?

Bu hiç tartışılmıyor.

Sizin değerlendirmeniz nasıl?