Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


20 Ağustos 2023 13:25
Yeni doçentlik kriterleri ve yargı süreci

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi yeni kriterlere karşı birçok sendika ve dernek hem iptal hem de yürütmeyi durdurma davası açtı.

Şimdi bizler yeni kriterlere göre mi hazırlık yapmalıyız? Ya 3-5 aya iptal ya da yürütmeyi durdurma çıkarsa?

Bu hiç tartışılmıyor.

Sizin değerlendirmeniz nasıl?


ekim2022doc
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 14:50
Hocam merhaba . bilgi için teşekkürler. bilmiyordum dava açıldığını. en azından bireysel hak aramaktan daha iyi bu durum. Süre koysalardı , 2023 den itibaren dr mezunları için deselerdi bu kadar adaletsiz olmazdı, 4-5 yıldır emek verenle neredeyse dr dan yeni mezunu eşitlemek , haksızlık. Ve ayrıca , 2023 mezunları içinde bu şartlarla başvuracak adaylara da su anlamda haksızlık : kontrol edecek kişinin yetkinliğine baksınlar önce; bu kriterleri sağlayan aklı başında proflar incelesin madem öyle. Doç incelemesi için görev alacak jüri üyeleri de elensin madem öyle.

ekim2022doc
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 14:55
sayın hocam , tek başına yayın için evet çalışmalı diyorum bu kaldırılmayabilir ama yok ilka prof editör olacak kitaplarda , yok ilka yöksis de kayıtlı olacak , üniden izin alacak vs.. çok çok saçmalık. bilim bu kadar kısıtlanmamalı. multidisipliner yapı kısıtlanmamalı. ben psikoloji ve davranış bilimini birleştirirken ve araştırma yaparken desteği hocalardan almalı ve onları da makalemde isim olarak yazabilmeliyim. şu an tamamen okuduğum bilgilerle makale yazacağım böyle bir makaleyi mecbur tek yazar çıkmak için. bkmi kitapları tanımlasınlar nedir ? liste çıksın hem yazar hem jüri için. muallaklık durum yine var.

Intihalmagduru
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:04

Bu davalar etkilerse 2024 Mart döneminde başvuracakları etkiler. O yüzden yeni kriterlere göre hazırlanmak gerekiyor diye düşünüyorum.


opquestion
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:37

Ne demek istediginizi anlayamadım. Kriterler zaten 2024 Marttan itibaren yürürlüğe girecek


opquestion
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:38

Özellikle kitap için prof editör ve izin şartının yargıdan dönme ihtimali yüksek gibi geliyor bana

ekim2022doc, 1 saat önce
sayın hocam , tek başına yayın için evet çalışmalı diyorum bu kaldırılmayabilir ama yok ilka prof editör olacak kitaplarda , yok ilka yöksis de kayıtlı olacak , üniden izin alacak vs.. çok çok saçmalık. bilim bu kadar kısıtlanmamalı. multidisipliner yapı kısıtlanmamalı. ben psikoloji ve davranış bilimini birleştirirken ve araştırma yaparken desteği hocalardan almalı ve onları da makalemde isim olarak yazabilmeliyim. şu an tamamen okuduğum bilgilerle makale yazacağım böyle bir makaleyi mecbur tek yazar çıkmak için. bkmi kitapları tanımlasınlar nedir ? liste çıksın hem yazar hem jüri için. muallaklık durum yine var.

opquestion
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:42

Ne demek istediginizi anlayamadım. Kriterler zaten 2024 Marttan itibaren yürürlüğe girecek

Intihalmagduru, 52 dk. önce

Bu davalar etkilerse 2024 Mart döneminde başvuracakları etkiler. O yüzden yeni kriterlere göre hazırlanmak gerekiyor diye düşünüyorum.


Intihalmagduru
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:54

Sanırım eskiden 2 dönem daha eski kriterler geçerli oluyormuş. Yazılanlardan öyle hatırlıyorum en azından. Bu sefer ise sadece 1 dönem daha eski kriterler geçerli olacak dendi. Ordan belki Mart 2024 dönemi için de eski kriterler etkili olsun kararı çıkabilir ama sonrası için yeni kriterler olur gibi.

opquestion, 19 dk. önce

Ne demek istediginizi anlayamadım. Kriterler zaten 2024 Marttan itibaren yürürlüğe girecek

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