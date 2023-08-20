Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 13:41
Dağ fare doğurdu(DYK)..

Yeni DYK düzenlemesi ile öğrencileri özel ders, etüt merkezi ve kurslara yönlendirilmesi ile birlikte, milyonlarca liramız yine buralara akacaktır. Ama bakarsan kamuda tasarruf yapılacak.

Tasarruf denilince akla ilk eğitimin gelmesi bu ülkede eğitime ne kadar değer verildiğini gösteriyor.

Büyükşehir ve kırsal kesimde yaşayan öğrenciler arasındaki adaletsizlik kat be kat artacaktır. Sorsan sosyal Devletiz.

Bazı arkadaşlar yazmış DYK ları öğretmenlerimiz gelir kapısı olarak görüyor. Bunun ne sakıncası olabilir ki. Meslektaşlarımızın kazanması kadar güzel bir durum olabilir mi?

Ülkemizde öğretim kısmının zayıflayacağını düşünüyorum.

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