Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2023 13:52
Üniversitede sözleşmeli yardımcı hizmetlerden adalet bakanlığı zabıt katipliğine geçiş

Bir üniversiteye temizlik personeline 657 tabi 3+1 sözleşmeli personel olarak iş başvurusu yapmıştım.Buarada Adalet bakanlığı zabıt katipliğine(sözleşmeli 3+1, genel idari hizmetler) de başvurdum mülakat sonuçlarını beklerken üniversiteden çağırıldım eğer üniversiteye başladıktan sonra zabıt katipliğini kazanırsam üniversiteden zabit katipliğine geçiş yapabilir miyim?


beurak0000
Aday Memur
20 Ağustos 2023 13:57
Geçemiyorsunuz bildiğim kadarıyla
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