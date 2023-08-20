dyk analizi

çok yerinde bir kararla bir israf en makul düzeye çekilmiş. umarım dyk lar tamamen kapanarak iş ve işlemler halk eğitim merkezi kanalları ile yapılır. tebrik ediyorum bakanlığı.

çok yerinde bir kararla bir israf en makul düzeye çekilmiş. umarım dyk lar tamamen kapanarak iş ve işlemler halk eğitim merkezi kanalları ile yapılır. tebrik ediyorum bakanlığı.