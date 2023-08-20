Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 13:56
dyk analizi
çok yerinde bir kararla bir israf en makul düzeye çekilmiş. umarım dyk lar tamamen kapanarak iş ve işlemler halk eğitim merkezi kanalları ile yapılır. tebrik ediyorum bakanlığı.

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