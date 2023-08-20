Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ağustos 2023 14:01
KARAKOLDA MUKAYIT OLMAK

Tavsiye eder misiniz arkadaşlar olmamı istiyorlar arafte kaldım iyi mi sizce artısı eksisi yapılır mı


Adcet
Müsteşar Yardımcısı
20 Ağustos 2023 14:07
Karakolun en kalifiyeli elemanı olursun, ayrıca karakolun en çalışkan eşeği olmuş olursun.

Deli-Kurt2017
Şef
20 Ağustos 2023 14:28

Aranan adam olursun. Doğudaki nöbet yok, ek görev yok. Ama stresli dosya takibi falan. Eksik bir evrakta soruşturma yersin. Meslekte yeniysen mukait ol. Her gittiğin yerde mukayit olacaksın diye bir kaide yok.


Joplu Çoban
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:06
İşi öğrenmek için yapmak gerek ama öğrendikten sonra yapmak zararı.. soruşturmalar cezalar sıkıntılar vs kaçınılmaz

tentakül
Daire Başkanı
20 Ağustos 2023 15:09
Zordur ama Kom narkotik gb yerlerde çalışmak istersen öncelikle yazışmn var mı derler.geciş aşaması gibi düşünebilirsin.

seti_van
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:11

Küçük yerlerde olunur.Ancak büyük yerlerde çok tavsiye etmiyorum.Surekli aklın işte olur.


seti_van
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:13

Vatandaş ayrı , savcısı ayrı ve en önemlisi meslaktasin ayrı dert.Calismayi seversen yap.

Toplam 6 mesaj

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