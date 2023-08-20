Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 14:12
2. İl dışından sonra eş durumu?

Arkadaşlar ikinci il dışından sonra eş durumu olacak mı?


Ömer Oktay
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:16
Takvimi bekliyoruz,olması gereken de bu zaten

ibroibro
Memur
20 Ağustos 2023 14:21
olmaz muhtemelen.

sezzzzz
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:23

Daha önceki yıllarda yapılan 2. İl dışı tayinlerinden sonra nasıl olmuştu, o yılları bilen var mi arkadaşlar?


reberemo
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 14:24

bakan tivitinde aynı takvimle aynı anda bir arada yapılacak diypr


ibroibro
Memur
20 Ağustos 2023 14:33
öyle bir şey olamaz ancak şu anda görev yerinde olanlar ws durumu ister 2.il dışından yerleşen nasıl es durumu isteyecek
reberemo, 2 saat önce

bakan tivitinde aynı takvimle aynı anda bir arada yapılacak diypr


Eversst
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:41

Hocam sağlık özrunde hani var ya eşimin sağlık özrunden başvurusu bulunmaktadır burda da böyle bişey yapabilirler mi eşimin il dısı başvurusu bulunmaktadır diye

ibroibro, 1 saat önce
öyle bir şey olamaz ancak şu anda görev yerinde olanlar ws durumu ister 2.il dışından yerleşen nasıl es durumu isteyecek

sezzzzz
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:43

Sağlık özründe eşler aynı anda mı tayin istiyor


ibroibro
Memur
20 Ağustos 2023 14:44
evet olabilir ama çok zor onu uygulamak işin içinde il ici de var daha bu zamana kadar böyle bir şey yapılmadı sistem nasıl işler ayrıca es durumu için ön başvuru olayı var derken süreç okulların açılmasını bulur

Eversst
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:45

Evet

sezzzzz, 1 saat önce

Sağlık özründe eşler aynı anda mı tayin istiyor


Ömer Oktay
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:52
23 ünden sonra ilk hafta ilici ildisi ikinci hafta 2. Mazeret olabilir hic bir sorun yok

sezzzzz
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:55

Ben eşimle farklı ilçelerde çalışıyorum. İl dışı isteyip de eğer tayinim çıkmazsa bu sefer eş durumundan yararlanıp eşimin bulunduğu ilçeye tayin isteyebilir miyim sizce? Yani ya ben il dışına gidersem eşim eş durumuyla yanima gelecek. Ben il disina gidemezsem eş durumuyla onun yanina gelicem. Bu mümkün mü? Çok oldum biliyorum arkadaşlar kusura bakmayın &#129315;


sezzzzz
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:10

Bölüm sonu canavarı sorusu oldu galiba :D

sezzzzz, 1 saat önce

Ben eşimle farklı ilçelerde çalışıyorum. İl dışı isteyip de eğer tayinim çıkmazsa bu sefer eş durumundan yararlanıp eşimin bulunduğu ilçeye tayin isteyebilir miyim sizce? Yani ya ben il dışına gidersem eşim eş durumuyla yanima gelecek. Ben il disina gidemezsem eş durumuyla onun yanina gelicem. Bu mümkün mü? Çok oldum biliyorum arkadaşlar kusura bakmayın &#129315;

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